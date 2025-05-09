Avrupa şampiyonu milli tekvandocuların yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular Safiye Yalçın ve Nilda Aytekin, hedef büyüterek dünya şampiyonluğuna göz dikti.

Gebze ilçesindeki Mustafa Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan 43 yaşındaki Safiye Yalçın ile ortaokuldan eski talebesi Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Nilda Aytekin, Estonya'da 16-17 Nisan'da gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda mücadele etti.

Organizasyonda Safiye Yalçın, kadınlar 41-50 yaş bireysel ile kadınlar 31-50 yaş takım kategorilerinde altın madalya kazandı, Nilda Aytekin de genç kız takım kategorisinde kürsünün zirvesinde yer aldı.

Gebze'de antrenmanlarını birlikte sürdüren Yalçın ve Aytekin, gelecek sene düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılarını tekrarlamak istiyor.

- "Ülkemize 3 altın madalyayla geldik"

Safiye Yalçın, AA muhabirine, 30 yıldır tekvando yaptığını belirterek, 10 yıldır da Gebze'de spora gönüllü hizmet ettiğini söyledi.

Estonya'da zorlu rakiplerle mücadele ettiğini aktaran Yalçın, final maçında İspanyol rakibinin kendisini zorladığını ancak kazananın kendisi olduğunu kaydetti.

Yalçın, Estonya'da Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı iki kez okutmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını vurguladı.

Yetenekli çocukları keşfettikten sonra çalışmalar yapıp geleceğe dönük planlar ortaya koyduklarını anlatan Yalçın, "Nilda, genç kız takım kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Bunun planlamasını 2-3 yıl öncesinden yapmıştık. Çok şükür planlı ve programlı ilerledik, sabrettik, mücadele ettik, yeri geldi sakatlandık, yeri geldi moralimiz bozuldu, yeri geldi canımız sıkıldı ama yılmadık, pes etmedik. Kendisi de hem ülkemizi hem ailesini hem de beni onurlandırdı. Öğrencimle ülkemize 3 altın madalyayla geldik. Yeni hedeflerimize yoğunlaştık. 2026 yılında Dünya Şampiyonası yapılacak, inşallah daha fazla çalışıp orada da ülkeme altın madalyayı getirmek istiyorum." diye konuştu.