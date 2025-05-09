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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi'ne katıldı:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:38
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi'ne katıldı:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

        GTÜ Kongre Merkezi'nde, GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübünce Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütücülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen zirveye katılan Çoştu, havacılığın Türkiye'nin gelişim serüveninde önemli alanlardan birisi olduğunu söyledi.

        Çoştu, bundan sonraki süreçte uzay alanının da Türkiye'nin geleceğindeki en önemli faktörlerden birisi olacağını belirterek, "Türkiye'de daha fazla yüksek teknoloji ürününü katma değerli olarak üretmeyi amaçlıyor. Üretimde de dışa bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

        Teknoparklar üzerinden firmalara AR-GE teşviki verdiklerini dile getiren Çoştu, "Türkiye'de şu anda 106 teknoparka ulaşmış durumdayız. 20 yıl kadar önce bir kaç teknoparktan bahsediyorduk. AR-GE teşviklerimizi sadece teknoparklarda değil, şirketlerin kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE merkezlerinde yürüttükleri projelerde bakanlık olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

        Çoştu, sanayinin Türkiye'de ekonomik ve güçlü bir faaliyet alanı olduğuna işaret ederek, sektörün gelişmesi için önemli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

        Türkiye'nin güneş paneli, ticari araçlar ve beyaz eşya gibi alanlarda Avrupa'daki üretimde bir numara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "260 milyar doları geçen bir ihracattan bahsediyoruz ve bunun yüzde 95'lik kesimini sanayi ürünlerinin ihracatından elde ediyoruz. Türkiye gerçekten önemli bir sanayi ülkesi konumunda, bu konumu dünyada güçlendirmeye devam ediyor. Otomotiv, kimya ve makine gibi orta yüksek ile yüksek teknoloji sektörlerinde 37 milyar dolara varan sektörel ihracat rakamlarına sahip. Dolayısıyla Türkiye son 22 yılda atılan adımlar neticesinde üretimde dünyadaki ağırlığını arttırmış durumda."

        Çoştu, Türkiye'nin ihracattaki konumuna değinerek, "Bundan 30 yıl önce Türkiye sınırlı sayıda ürünü dünyaya ihraç edebilen ülke konumundaydı. Türkiye, şu anda Çin'den, Batı Avrupa'ya kadar en fazla ürünü en fazla ülkeye ihraç edebilen tek ülke konumuna ulaşmış durumda. Özetle Türkiye güçleniyor, sanayisi büyüyor ve dünyadaki konumu git gide artıyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından plaket verilen Çoştu, öğrencilerin kurduğu stantları gezdi.

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