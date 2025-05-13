Gebze Teknik Üniversitesinde "8. Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) Engelliler Haftası dolayısıyla "8. Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi.

Dans ve müzik gösterileri ile sportif faaliyetler düzenlenen etkinlikte, farkındalık stantları açıldı, yapay zeka eğitimini kapsayan program gerçekleştirildi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, gazetecilere, böyle bir festival düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Toplumun tüm bireylerinin yetenekleri ve katkılarıyla değerli olduğunu dile getiren Mantar, "Engelsiz hayat için el ele diyerek çıktığımız bu yolda her yıl daha fazla gönülle dokunan daha güçlü toplumsal farkındalık yaratan etkinliklere imza atmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu festival sadece etkinlik değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın ve sosyal sorumluluğun güçlü yansımasıdır." diye konuştu.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan da etkinliğe katılan öğrencilere özel yapay zeka eğitimi vereceklerini kaydetti.