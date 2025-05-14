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        Kocaeli'de Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı

        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:43
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        Kocaeli'de Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
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        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında İzmit Halkevi Gençlik Merkezi'nde öğrenciler, Türkiye finaline çıkmak için yarıştı.

        Final turunda Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nden ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden ikişer takım yer aldı.

        Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Somuncu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok bölgesinde lise öğrencilerinin turnuvaya dahil olduğunu belirterek, turnuvanın önce bölgelerde başladığını, ardından İstanbul'daki Türkiye finalinde birinciyi seçtiklerini söyledi.

        Münazara turnuvasında kendini ifade etmenin önemli olduğunu dile getiren Somuncu, "Kendini ifade edecek cesareti gösterirsen bağımlılıkla mücadelede ya da bağımlılıkla karşı karşıya geldiğinde 'hayır' deme şansın daha yüksek oluyor. Aslında buradaki özgürlük savaşı. Bu özgürlük savaşına bu turnuvayla çocuklarımızı da dahil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Jürinin değerlendirmesi sonucu münazarayı kazanan "Hükümet Kapanış" takımı öğrencilerine ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz takdim etti.

        Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Işık, Kocaeli Yeşilay Şube Başkanı Murat Ustaoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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