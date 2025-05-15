Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de özel gereksinimli çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi

        Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de özel gereksinimli çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.

        Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.

        Özel gereksinimli çocuklar, festivalde gönüllerince eğlendi.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere, özel gereksinimli çocukların çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesinden mutlu olduklarını söyledi.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de 600 özel çocuğun katılımıyla organizasyonun, şölen havasına dönüştüğünü belirtti.

        Festivalin bölgedeki en geniş kapsamlı faaliyet olduğunu aktaran Büyükgöz, "Ayrıca İstanbul'un Anadolu yakası dahil bölgede otizmli çocukların rehabilitasyonu amacıyla 22 at besleyip eğitim veren tek belediyeyiz. Bu anlamda bölgemizden tesisimize çocuklar rehabilitasyon amacıyla geliyor. Bugün burada bölgemizdeki ilçelerden de katılan evlatlarımız var." dedi.

        Büyükgöz, etkinlik sayesinde özel çocuklara karşı farkındalık da oluşturulduğunu kaydetti.

        Etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Kocaeli'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Kocaelispor'da kombine fiyatları belli oldu
        Kocaelispor'da kombine fiyatları belli oldu
        Kocaelispor, Süper Lig'e yükseldiği sezonlarda gol kralı da çıkardı
        Kocaelispor, Süper Lig'e yükseldiği sezonlarda gol kralı da çıkardı
        TEM Otoyolu İzmit geçişinde bariyere çarpan minibüs devrildi; 1 yaralı
        TEM Otoyolu İzmit geçişinde bariyere çarpan minibüs devrildi; 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yollarını ayırdı
        Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yollarını ayırdı