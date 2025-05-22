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        Kocaelispor'un TFF nezdinde icra takip dosyası kalmadı

        Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdindeki tüm icra takip dosyalarının kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:40
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        Kocaelispor'un TFF nezdinde icra takip dosyası kalmadı
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        Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdindeki tüm icra takip dosyalarının kapatıldığını bildirdi.

        Genç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 22 yıldır kulübün üzerinde ciddi bir mali yük olan ve TFF gelirlerini almalarını engelleyen ilgili icra takip dosyasının, başkan Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri ve hukuk ekibinin gösterdiği özveriyle bugün itibariyle lehlerine sona erdiğini belirtti.

        Kulübün hukuki girişimlerinin, emsal Yargıtay kararları ve bilirkişi raporlarıyla desteklenmesiyle 44 milyon liralık borcun herhangi bir fiili ödeme yapmaksızın hükümsüz hale geldiğini aktaran Genç, "İlaveten ilgili icra takip dosyasından sonra sırada olan ve yaklaşık 120 milyon liraya tekabül eden tüm sair icra takipleri de özverili pazarlık ve anlaşma süreçleriyle yaklaşık 30 milyon lira fiili ödeme, 90 milyon lira feragat suretiyle tamamen kapatılmıştır. Tüm kamuoyunun bildiği ilgili icra takip dosyası başta olmak üzere kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Kadir Genç, 2025-2026 futbol sezonu ve devamında isim hakkı, yayın geliri gibi tüm hak ve alacakların kulübe ödeneceğini aktararak, "Kulübümüzün sahada kazandığı şampiyonluk dışında aynı zamanda saha dışında kazanılmış olan bu hukuki zaferin de müjdesini tüm taraftarlarımızla paylaşmak isteriz. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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