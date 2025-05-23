Kocaeli'de devrilen forklift kasasından düşen 3 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde forkliften düşen 3 işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde forkliften düşen 3 işçi yaralandı.
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde saç fabrikasında forklift kasasında çalışan 3 içşçi, kasanın devrilmesi sonucu 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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