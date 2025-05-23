Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi program için geldiği kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından karşılandı. Büyükakın, anı defterini imzalayan Memişoğlu'na günün anısına tablo hediye etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin sağlık kültürü ve geçmişi anlamında Türkiye'de iyi bir yerde olduğunu ama fiziki yapılarını biraz daha düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında çok iyi yerlere geldiklerini belirterek, "Herkesin sağlığa ücretsiz ulaşabilirliğini sağladık. Esasında 'sağlık yüzyılı' programıyla da toplumun sağlıklı kalmasını sağlamamız lazım. Hepimizin görevi bundan sonra biraz da bedenimize bakmak olmalı çünkü bugün maalesef tüm toplumun riskleri var. Bunları çözmemiz gerekiyor." dedi.

"Sağlık hizmetini çok güzel sunuyoruz ama 'Sağlıklı bir toplum muyuz?' diye sorgulamamız gerekiyor." diyen Memişoğlu, kilo kontrolünü sağlama, alışkanlıkları gözden geçirme ve egzersiz yapma konusunda çaba gösterilmesinin önemini vurguladı. Bakan Memişoğlu, sporun, kazanmak ve mücadele etmek için değil sağlık için yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Alışkanlıklarımızı değiştirip, insanların sporu sağlıklı kalmak için yapmasını sağlamamız lazım. Nasıl geçmişte birçok başarı elde ettiysek, sağlıklı toplum oluşturmada da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu. - "Gelecek nesillerin de vebalini ve sorumluluğunu taşıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün çok önemli olduğunu söyleyen Memişoğlu, bu söylemin dünyadaki mevcut düzenin değişmesi yönünde bir iddia ortaya koyduğunu anlattı.

Memişoğlu, bugün insanları birbiriyle çatıştırarak, kavga ettirerek, hatta binlercesini öldürerek kendisine kazanç sağlayan kesimin kötülük düzeninin hakim olduğu bir dünyadan bahsedildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız dünyanın 5'ten büyük olması gerektiğini söyleyerek esasında bu sömürü düzeninin, bu çatışma düzeninin değişmesi gerektiğini söylüyor ve bunu her birimizden, bu davanın her bir neferinden güç alarak, enerji alarak söylüyor. Bizler onun için sadece bu zamanın değil, kendimizden değil, gelecek zamanın, aynı zamanda gelecek nesillerin de vebalini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü böyle bir lider ve fırsatı bu ülke yakalamış durumda. Onun için ne yapmamız gerektiği konusunda oturup iyi analiz etmemiz gerekiyor. Kötülük kötülüğünü yapacaktır. Çatıştıracak, çatıştırmaya çalışacak ama burada esas olan; bizler iyilik tarafı olarak, bu davanın neferleri olarak ne yapmamız gerektiğini iyi analiz etmemiz lazım. Birbirimize sarılmamız, birlikte hareket etmemiz ve çalışmamız, üretmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O kötülükten daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha kuvvetli olacağız ki artık kötülüğün hükmü kalmasın."