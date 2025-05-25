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        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Kocaeli'de vatandaşlarla buluştu

        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Kocaeli'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:12
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        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Kocaeli'de vatandaşlarla buluştu
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        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Kocaeli'ye geldi.

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Ormanya otoparkına konuşlandırılan tırda, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı anlatıldı.

        Eğitimler sırasında çocuklara trafik kurallarına uymanın önemi, eğlenceli ve interaktif yöntemlerle aktarıldı.

        Öte yandan, trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların başlıca nedenlerinden biri olan emniyet kemeri kullanımına dikkati çekmek amacıyla simülasyon aracıyla eğitimler verildi.

        Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı sayesinde vatandaşlar, kaza anında emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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