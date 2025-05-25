Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Kocaeli'de vatandaşlarla buluştu

Öte yandan, trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların başlıca nedenlerinden biri olan emniyet kemeri kullanımına dikkati çekmek amacıyla simülasyon aracıyla eğitimler verildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Ormanya otoparkına konuşlandırılan tırda, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı anlatıldı.

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