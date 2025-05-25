Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        KASKF'nin 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Olağan Genel Kurulu'nda Murat Aydın, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:04 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        KASKF'nin 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Olağan Genel Kurulu'nda Murat Aydın, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulu'nda 1250 delegeden 858'i oy kullandı. Oyların 10'u geçersiz sayılırken, 2007 yılından bu yana KASKF başkanlığı görevini sürdüren Aydın 482, diğer aday Mevlüt Ağra ise 366 oy aldı.

        Genel kurulda ayrıca denetim, disiplin, onur kurulu ve üst kurul üyeleri de belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Sadettin Ökten, Kocaeli'de "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" söyleşi...
        Prof. Dr. Sadettin Ökten, Kocaeli'de "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" söyleşi...
        İHH Dilovası Şubesi açıldı
        İHH Dilovası Şubesi açıldı
        Kocaeli'de çiftler evlenmek için "25.05.2025" tarihini seçti
        Kocaeli'de çiftler evlenmek için "25.05.2025" tarihini seçti
        Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor
        Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor
        TEM'de hafif ticari araç bariyere çarpıp devrildi; 3 yaralı
        TEM'de hafif ticari araç bariyere çarpıp devrildi; 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi...