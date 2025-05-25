KASKF'nin 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Olağan Genel Kurulu'nda Murat Aydın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulu'nda 1250 delegeden 858'i oy kullandı. Oyların 10'u geçersiz sayılırken, 2007 yılından bu yana KASKF başkanlığı görevini sürdüren Aydın 482, diğer aday Mevlüt Ağra ise 366 oy aldı.

Genel kurulda ayrıca denetim, disiplin, onur kurulu ve üst kurul üyeleri de belirlendi.