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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 360 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:41
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 360 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 360 gümrük kaçağı ilaç (botoks ürünü) ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Beylikbağı Mahallesi 320. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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