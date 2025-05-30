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        Kocaeli'de istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından okul bahçesine düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:44
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        Kocaeli'de istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından okul bahçesine düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. (53) idaresindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde yol kenarındaki demir korkulukları aşarak istinat duvarından Namık Kemal İlkokulunun bahçesine düştü.

        İstinat duvarıyla okulun kantin duvarı arasında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Asılı kalan otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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