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        Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 22:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:06
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        Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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