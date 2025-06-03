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        Kocaeli'de dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:36
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        Kocaeli'de dilencinin üzerinden 20 bin 575 lira çıktı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çoban Mustafa Paşa Camisi çevresinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Dilencinin üzerinden çıkan 20 bin 575 liraya el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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