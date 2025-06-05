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        Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi, coğrafi işaretli "İzmit simidi"

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de kendine has lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaretli "İzmit simidi" kahvaltı sofralarının ve öğün arası atıştırmalıkların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:33
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        Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi, coğrafi işaretli "İzmit simidi"
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        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de kendine has lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaretli "İzmit simidi" kahvaltı sofralarının ve öğün arası atıştırmalıkların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

        Yemek yazarı Vedat Milor'un sosyal medya hesabından yaptığı "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var." paylaşımıyla yeniden gündeme gelen İzmit simidi, 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

        İzmit ilçesinde her gün taze üretilen İzmit simidi, geçmişten günümüze taşınan üretim tekniğiyle sevenlerinin damaklarını tatlandırıyor.

        Kocaeli'nin simgesi haline gelen ve uzun yıllardır süregelen geleneğin temsilcisi olma özelliğini de taşıyan İzmit simidi, kentin birçok noktasındaki tezgahlarda sabahın erken saatlerinde yerini alıyor.

        İzmit simidi, kendine has lezzeti ile üretim ve pişirilme yöntemindeki farklılıklar dolayısıyla diğer bölgelerdeki simitlerden ayrılıyor.

        - "Şehir dışından Kocaeli'ye gelenler de İzmit simidine ilgi gösteriyor"

        20 yıllık simit ustası Özertem Erdem, AA muhabirine, İzmit simidinin yalnızca atıştırmalık değil, aynı zamanda bir geleneğin parçası olduğunu söyledi.

        Usta çırak ilişkisiyle mesleğe başladığını belirten Erdem, İzmit simidinin kendine has yapısı ve lezzetiyle vatandaşlar tarafından beğenildiğini dile getirerek, "İzmit'te simit imalatı Osmanlı döneminin sonunda yapılmaya başlanmış. 20 senedir eski ustalarımızdan aldığımız eğitimle mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Erdem, simidin ağızda dağılan dokusunun ve kıtır yapısının pişirilme tekniklerinden ve kullandıkları malzemelerden kaynaklandığını anlatarak, "Özellikle malzemelerimiz katkı maddesi bulundurmuyor. Un, maya, su, tuz. Buradaki özellik simidin burgusu ve sınırsız kullanılan susam. Pekmezi zaten ustalarımız kendi yapıyor. Özellikle sulandırılmış üzüm pekmezi kullanıyoruz. Bunu ustalarımız özenle hazırlıyor, özellikle simidin tadının daima aynı kalabilmesi için. 270 derecede yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor simidimiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehir dışından Kocaeli'ye gelenlerin de İzmit simidine ilgi gösterdiğini aktaran Erdem, "İzmit dışında yaşayıp hafta sonu gezmeye gelen müşterilerimiz özellikle İzmit simidini tercih ediyor çünkü İzmit simidinin tadı başka yerde yok." dedi.

        Erdem, İzmit simidinin eskiden taş fırında odunla piştiğini anlatarak, "Bizim kullandığımız fırın da taş fırın. Tek farkı doğal gazla ısınıyor olması. Isı sistemi orada odun, burada doğal gaz. 20 yıl önce böyle bir teknoloji yoktu. Odunlarla pişiyordu taş fırında. Şimdi doğal gazla ısınıyor o kadar. Arada herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

        Gün boyunca 14 saat üretim yaptıklarını belirten Erdem, simidin sadece kahvaltıda değil günün diğer zaman dilimlerinde de tercih edildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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