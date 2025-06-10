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        Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:40
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        Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılayın, sınır tanımayan, insan ayrımı gözetmeyen faaliyetleriyle uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıktığını aktardı.

        Kızılayın, Türk milletinin gönlünde önemli yer edindiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en zor zamanlarda insanların barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan Türk Kızılayı, kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenmiştir. Her afette, her hadisede yardıma ilk koşanlardan olan Türk Kızılayına, gönüllü olarak hizmet verenlere, maddi ve manevi desteğini esirgemeyenlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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