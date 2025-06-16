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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:16
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı ve F.A yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobiller, Akmeşe yolu Ketenceler mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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