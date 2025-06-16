Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı ve F.A yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobiller, Akmeşe yolu Ketenceler mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

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