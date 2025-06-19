İzmit Körfezi'nde denizin kıyısı kahverengiye döndü
İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü.
İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.
Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.
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