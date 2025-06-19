Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde denizin kıyısı kahverengiye döndü

        İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde denizin kıyısı kahverengiye döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.

        Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 23 bin 624 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere 23 bin 624 lira ceza kesildi
        İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
        İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
        İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü
        İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü
        Akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobil takla attı; 2 yara...
        Akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobil takla attı; 2 yara...
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tartıştığı kişiyi bıçakladı
        Tartıştığı kişiyi bıçakladı