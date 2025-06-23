Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kemik iliği nakli operasyonlarıyla hastalara umut oluyor

KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi bünyesinde 9 yıl önce hizmete başlayan Kemik İliği Nakil Merkezi, Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden hastalara otolog (kişinin kendi hücresinden) ve allojenik (uyumlu vericiden) kök hücre nakli hizmeti veriyor.

Hastane bünyesinde 2016'da kurulan merkez, 5 öğretim üyesi, deneyimli hemşire ve kök hücre toplama ekibiyle hastaların iyileşmesi için çalışıyor. Şu ana kadar 208 hastaya otolog ve allojenik kemik iliği nakli yapılan merkez, Marmara Bölgesi'nde önemli bir referans noktası haline geldi.

KOÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Mehtap, AA muhabirine, 2016'da kurulan merkezde şu ana kadar 24'ü allojenik olmak üzere 208 nakil gerçekleştirildiğini belirterek, allojenik nakillerin 2 yıldır yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Allojenik nakillerden 6'sının akraba dışından yapıldığını aktaran Mehtap, yurt içinde verici bulamazlarsa yurt dışından da kök hücre sağlayabildiklerini bildirdi.

Mehtap, bu kapsamda yurt dışından getirttikleri naklettikleri bir hastanın şifa bulduğunu ve 1,5 yıldır iyi durumda olduğunu anlattı.