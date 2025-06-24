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        Kocaeli'de bir haftada 54 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 54 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:05
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        Kocaeli'de bir haftada 54 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 54 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

        Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında KOSKEM ekipleri,15-22 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren 54 vatandaşı kurtardı.

        En fazla kurtarma işlemi 22 kişiyle Kumcağız bölgesinde gerçekleşirken, Cebeci bölgesinde ise 14 vakaya müdahale edildi.

        Ekipler ayrıca Kovanağzı'nda 2, Kerpe'de 5, Sarısu'da 3, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 2, Bayramoğlu'nda 2 ve Ereğli'de 1 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu. ​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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