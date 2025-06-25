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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:05
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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        S.Ö. idaresindeki 41 KM 188 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Pirceler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan araç yan yattı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, kazadan yara almadan kurtulan 3 çocuk ile sürücü ve bir kişiyi ayakta muayene etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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