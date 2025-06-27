Kocaeli'de vidanjörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Yiğit D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine gönderildi.
Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
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