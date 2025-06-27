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        Kocaeli'de vidanjörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:52 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:52
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        Kocaeli'de vidanjörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Yiğit D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine gönderildi.

        Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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