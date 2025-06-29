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        Kocaeli'de "Ulusal LRF Yarışması" düzenlendi

        Kocaeli'de 214 sporcunun katıldığı "Ulusal LRF Yarışması" (kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı) gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:43
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        Kocaeli'de "Ulusal LRF Yarışması" düzenlendi
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        Kocaeli'de 214 sporcunun katıldığı "Ulusal LRF Yarışması" (kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı) gerçekleştirildi.

        Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarışma Yüzbaşılar Sahili’nde yapıldı.

        Türkiye’nin 16 farklı ilinden toplam 214 yarışmacının katıldığı organizasyonda, 7 farklı türden 177 balık yakalandı. Kıyıdan yapılan ve çevre dostu kurallarla yürütülen yarışmada, balıklar tartım sonrası yeniden suya bırakıldı.

        Yarışmanın genel klasmanında Zonguldak’tan Halil Gönülateş birinciliği elde ederken, Kocaeli’nden Burak Doğukan Dil ikinci, Mert Çaylak ise üçüncü oldu.

        Kadınlar klasmanında ise Nurcan Bayram birinci, Sinem Yazıcıoğlu ikinci, Emel Akar üçüncü sırada yer aldı.

        "En Büyük Balık" ödülünü ise 29 santimetrelik gelincik balığıyla Aykut Omay kazandı.

        Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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