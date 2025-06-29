Kocaeli'de "Ulusal LRF Yarışması" düzenlendi

"En Büyük Balık" ödülünü ise 29 santimetrelik gelincik balığıyla Aykut Omay kazandı.

Yarışmanın genel klasmanında Zonguldak’tan Halil Gönülateş birinciliği elde ederken, Kocaeli’nden Burak Doğukan Dil ikinci, Mert Çaylak ise üçüncü oldu.

Türkiye’nin 16 farklı ilinden toplam 214 yarışmacının katıldığı organizasyonda, 7 farklı türden 177 balık yakalandı. Kıyıdan yapılan ve çevre dostu kurallarla yürütülen yarışmada, balıklar tartım sonrası yeniden suya bırakıldı.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarışma Yüzbaşılar Sahili’nde yapıldı.

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