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        YÖK'ün "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"yla üniversiteli oldular

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için 2023'te hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"ndan faydalanan 3 kişi, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:34
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        YÖK'ün "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"yla üniversiteli oldular
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        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için 2023'te hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"ndan faydalanan 3 kişi, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

        Ek kontenjan uygulamasından yararlanan 54 yaşındaki Hülya İlkay Emek, 50 yaşındaki Zeynep Kaya ve 48 yaşındaki Zeynep Topal, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende diplomalarını alıp kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

        Okul Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, törende yaptığı konuşmada, "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ile üniversite sıralarına adım atmış kıymetli öğrencilerinin mezuniyetini kutladıklarını söyledi.

        - 4 yıllık okuyup yüksek lisans ve doktora yapmak istiyor

        İki çocuk annesi Topal, AA muhabirine çok mutlu olduğunu, hayatının adeta dönüm noktasını yaşadığını dile getirdi.

        "Harika" diyebileceği 2 yıl geçirdiğini anlatan Topal, "Kızım 21 yaşında. O yaştakilerle okudum. Gezmeyi çok seven birisiyim ayrıca esnafım. 'Ne yapabilirim' derken Turizm Rehberliği Programı'nı seçtim. Staj yaparken daha da büyük zevk aldım. Burada aldığım eğitimle bilgilerim daha da katlandı. Adeta hayatım değişti. Ağustos ayında yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na gireceğim. Turizm alanında 4 yıllık bölüme devam etmek istiyorum. Sonrasında yüksek lisans, belki de doktora yapmak istiyorum." diye konuştu.

        Bir çocuk annesi ve devlet memuru Emek de çok istemesine rağmen hayat şartlarından dolayı tahsilini tamamlama imkanı bulamadığını, liseyi açıköğretimden bitirdiğini aktararak, 54 yaşında da Turizm Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        "Hem okuma aşkımı tazelemek hem de memuriyetime katkı sağlamak amacıyla okudum, çok mutluyum." diyen Emek, kontenjanın, isteyip de eğitim alamayan kadınlar için çok güzel bir fırsat sunduğunu anlattı.

        Emek, "Hem çalışmak, ev işi yapmak, çocuk bakmak hem de okumak zor olsa da başardım. Çok mutluyum, eşim ve kızımın destekleri beni daha da azimlendirdi. Hocalarımız çok anlayışlıydılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok keyifli 2 yıl geçirdim." şeklinde konuştu.

        - "Yarım kalan hayalimi tamamladım"

        Kaya ise 20 yaşından beri okumanın kendisi için büyük bir heves olduğunu ancak çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadığını kaydetti.

        Yarım kalan hayalini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Çalıştım, okulda derece yapamasam da hocalarımın demesine göre başarılı bir öğrenciydim. Yarım kalan hayalimi tamamladım. 4 yıllık okumayı düşünüyorum, bu yıl kayıt olacaktım ama kaçırdım. Seneye kaçırmayacağım ve 4 yıllık üniversite sınavına gireceğim. Benim yaşımdakilere önerim ve benden çok küçük öğrencilere tavsiyem, okumaktan hiç vazgeçmesinler, okusunlar hayallerini gerçekleştirsinler, olmayacak bir şey değil."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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