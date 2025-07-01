Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sahil şeridinde 75 cankurtaran personeli, 46 gözetleme kulesi, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile 10.00-19.00 arasında görev yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayan hayat timi, 14 Eylül'e kadar görev başında olacak.

Cankurtaranlar geçen ay 69 kişiyi boğulmaktan kurtardı, kaybolan 29 çocuğu da bularak ailelerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları ve yasak bölgelerde yüzmemeleri çağrısında bulundu. ​​​​​​​

Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında ekipler, Cebeci'de 47, Kumcağız'da 34, Bayramoğlu'nda 13, Kerpe'de 11, Bağırganlı'da 10, Kovanağzı'nda 8, Sarısu'da 6, Seyrek'te 6, Karamürsel'de 5, Darıca'da 3, Miço'da 2 olmak üzere 145 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren 214 kişi kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.