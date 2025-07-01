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        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren 214 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:18
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        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren 214 kişi kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.

        Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında ekipler, Cebeci'de 47, Kumcağız'da 34, Bayramoğlu'nda 13, Kerpe'de 11, Bağırganlı'da 10, Kovanağzı'nda 8, Sarısu'da 6, Seyrek'te 6, Karamürsel'de 5, Darıca'da 3, Miço'da 2 olmak üzere 145 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Çeşitli sağlık sorunları yaşayan 17 kişiye de sağlık müdahalesi yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları ve yasak bölgelerde yüzmemeleri çağrısında bulundu. ​​​​​​​

        - Sakarya'da bir ayda 69 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, sezon başladığından bu yana 69 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'nin "Hayat Timi" cankurtaranlar, 54 kilometrelik sahil şeridinde geçen ay yaklaşık 100 olaya müdahale etti.

        Cankurtaranlar geçen ay 69 kişiyi boğulmaktan kurtardı, kaybolan 29 çocuğu da bularak ailelerine teslim etti.

        Sahil şeridinde 75 cankurtaran personeli, 46 gözetleme kulesi, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile 10.00-19.00 arasında görev yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayan hayat timi, 14 Eylül'e kadar görev başında olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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