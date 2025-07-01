Kocaeli'de, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında suç duyurusu yapıldı

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Grup adına açıklama yapan platformun dönem sözcüsü Mustafa Salın, derginin bu eylemi karşısında hukuki zeminde hesap sorulacağını belirterek, devletin bu konuda gerekeni yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Salın, "Bilinmelidir ki bu topraklarda uğruna yaşadığımız ve yolunda öleceğimiz yegane kutsal, dinimiz İslam ve onun şerefli elçisi Resulullah'tır. Söz konusu soytarılığın hukuk önünde sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyor, Resulullah Efendimizin aziz ve latif şahsiyetini, onunla özdeşleşen herhangi bir şeyi ucuz edebiyatınızın bir parçası yapmaya cüret dahi etmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Salın, söz konusu derginin kapatılmasını istediklerini söyleyerek, "Bizlerin kimsenin yaşam tarzıyla, inancıyla kavgası yok. Her defasında saldırı bize yapılıyor ve saldırıyı yapanlar çıkıp, 'Bunların derdi bizim yaşam tarzımızla' şeklinde çıkışlar yapıyor. Bu tam bir siyonist yaklaşımdır. Her türlü fenalığı yaptıktan sonra mağdura yatmak artık çok gülünç olmakla birlikte, korkak yüreklerin bir davranış biçimidir." ifadelerini kullandı.