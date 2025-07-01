Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Karamürsel Alp Anıt Mezarı'nda düzenlenen törende İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törene, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kandıra karpuzunun ilk hasadı yapıldı

        Kandıra Belediyesi tarafından serada üretimi yapılan karpuzun ilk hasadı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 bin metrekarelik serada Kandıra karpuzunun deneme dikimi gerçekleştirildi.

        Karpuz üretiminde "arılı tozlaşma sistemi" kullanarak, hem ürün kalitesinin artması hem de verimin yükselmesi hedefleniyor.

        Hasat sezonu başlayan coğrafi işaret tescilli Kandıra karpuzunun bu sene 12 ton civarında hasat edilmesi bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erol Ölmez, karpuzun Kandıra topraklarında hayat bulan, yöreye özgü, değerli bir miras olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Kamyonetin kasasında 9 kilo kokain ele geçirildi
        Kamyonetin kasasında 9 kilo kokain ele geçirildi
        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; 2 yara...
        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; 2 yara...
        Kocaeli'de kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü yaralandı
        Kocaeli'de kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü yaralandı
        Kocaeli'de, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında su...
        Kocaeli'de, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında su...
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain ele geçirildi
        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü
        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü