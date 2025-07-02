İzmit Körfezi'nde 100 bin kamyon çamurun çıkarıldığı bölgedeki iyileşme görüntülendi

KADİR YILDIZ - İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar denizden 1,4 milyon metreküp dip çamurunun çekildiği bölgenin su ve zeminindeki iyileşme görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

İzmit'teki eski fuar alanında 70 dönüm alana kurulan şantiyede, denize yerleştirilen borularla gemilerce çekilen çamur, tarama ve susuzlaştırma işlemlerinden geçirilmesinin ardından depolama alanına taşınıyor.

İzmit Körfezi'nden toplam 468 hektarlık alandaki 3,8 milyon metreküp dip çamurunun karaya çıkarılması amaçlanan çalışmada, şu ana kadar 1,4 milyon metreküp çamur, 170 hektarlık bölgeden temizlendi.

Çamurdan temizlenen yerlerdeki iyileşme, havadan görüntülendi. Temizlenen körfezin doğu kesimindeki su ve zeminin normale döndüğü, temizlenmemiş kısım renginin ise kahverengi olduğu görülüyor.

- "Bilimin yol göstericiliğinde çalışmalar yürütüyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birisini yürüttüklerini belirterek, projeyle İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunu temizlemeye başladıklarını söyledi.

Projeyle ekosistemi korumayı ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Önem, İzmit Körfezi'nin "gözbebekleri" olduğunu, bu nedenle de kontrol, denetim, deniz çöpleriyle mücadele gibi birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Önem, Marmara Denizi'nin en doğusu olan bu bölgedeki çamurun temizlenmesi gerektiğini dile getirerek, bu anlamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda doğu basende 468 hektarlık alanda 3,8 milyon metreküp çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Projenin 3 etaplı olduğunu ve şu ana kadar 170 hektar alandan 1,4 milyon metreküp çamurun denizden çıkarıldığını bildiren Önem, şöyle devam etti: