Kocaeli'de geçen ay 435 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte geçen ay 435 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

Valilik'te düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu, düzensiz göçle mücadele ve sokaklarda başıboş olarak gezen hayvanlarla ilgili konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Aktaş, haziranda emniyet ve jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün sınır dışı edildiğini belirterek, kişiye karşı işlenen suçlarda bir önceki aya göre azalma olduğunu ifade etti.

Aranan kişilere yönelik çalışmaları aktaran Aktaş, "Haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğümüzce 279, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 87 olmak üzere toplam 366 kişi, hapis cezası almış olan ama şu ana kadar yakalanmamış olup, aramızda dolaşan suçlular, cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edilmiştir. Yine çeşitli sebeplerden dolayı ifade vermek zorunda olan, bunun için aranan 934 kişi de yakalanarak, adli makamlarca işlem yapılması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.