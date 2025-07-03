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        Kocaeli'de geçen ay 435 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte geçen ay 435 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:12
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        Kocaeli'de geçen ay 435 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte geçen ay 435 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

        Valilik'te düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu, düzensiz göçle mücadele ve sokaklarda başıboş olarak gezen hayvanlarla ilgili konular ele alındı.

        Toplantıda konuşan Aktaş, haziranda emniyet ve jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün sınır dışı edildiğini belirterek, kişiye karşı işlenen suçlarda bir önceki aya göre azalma olduğunu ifade etti.

        Aranan kişilere yönelik çalışmaları aktaran Aktaş, "Haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğümüzce 279, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 87 olmak üzere toplam 366 kişi, hapis cezası almış olan ama şu ana kadar yakalanmamış olup, aramızda dolaşan suçlular, cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edilmiştir. Yine çeşitli sebeplerden dolayı ifade vermek zorunda olan, bunun için aranan 934 kişi de yakalanarak, adli makamlarca işlem yapılması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Düzensiz göçle mücadelede kolluk kuvvetlerimizin yanı sıra İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz de kendilerine tahsis edilen 5 mobil araçla 5 farklı noktada çalışmalarına devam etmektedir. Emniyetimiz, jandarmamız ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla haziran ayı içerisinde 337 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili gerekli yasal işlem yapılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz ve özellikle İl Jandarma Komutanlığımızın sevk ve idaresinde 435 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. Bu arada Türkiye'de olduğu gibi ilimizden de özellikle Suriye'ye gönüllü dönüşler devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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