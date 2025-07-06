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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:49
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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, Gölcük'te B.B'nin işlettiği kahvehanede kumar oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi, ayrıca kumar oyununda kullanılan 2 bin 920 liraya el konuldu.

        B.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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