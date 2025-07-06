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        Kocaeli'de çınar ağacından dalın kopması sonucu 1 kişinin öldüğü olay kamerada

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:18
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        Kocaeli'de çınar ağacından dalın kopması sonucu 1 kişinin öldüğü olay kamerada
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı’nda dün Erdem Ulak'ın (29) hayatını kaybettiği, Seda K. ve Arif Can K'nin ise yaralandığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Görüntülerde, ağacın dalının şiddetli şekilde devrilmesi ve sonrasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor.

        Bu arada, yaşamını yitiren Ulak'ın cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi.

        Yaralılardan Arif Can K'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, Seda K'nin Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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