Kocaeli'de çınar ağacından dalın kopması sonucu 1 kişinin öldüğü olay kamerada

Bu arada, yaşamını yitiren Ulak'ın cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi.

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı’nda dün Erdem Ulak'ın (29) hayatını kaybettiği, Seda K. ve Arif Can K'nin ise yaralandığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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