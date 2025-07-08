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        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında iş güvenliği uzmanları savunma yaptı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada iş güvenliği uzmanları savunma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:25
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        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında iş güvenliği uzmanları savunma yaptı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada iş güvenliği uzmanları savunma yaptı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın ilk duruşması sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

        Duruşmanın ikinci gününde saat 16.30'da verilen 10 dakikalık aranın ardından dinlenilen iş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan, normalde ziraat yüksek mühendisi olduğunu ancak 2012’den beri de iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belirtti.

        "Davada sanık olarak yargılanmasının nedeninin, 2021’de yapıldığı görülen 10 dakikalık atama" olduğunu öne süren Kayacan, Gazelle Otel’de 2021’de işe başladığını, 2025’te gözaltına alındıktan sonra ise istifa ettiğini aktardı.

        Kayacan, "Ben Grand Kartal Otel’e hayatımda gitmedim, hiçbir şekilde çalışmadım. Grand Kartal Otel’e ne turistik amaçlı ne de çalışma amaçlı hiçbir zaman gitmedim. 1 gün dahi sigortam yok. Oranın hiçbir zaman iş güvenliği uzmanı olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hayatımda gitmediğim bir otel." ifadelerini kullandı.

        - "Grand Kartal Otel’de iş güvenliğiyle ilgili hiçbir zaman tespitte bulunmadım"

        İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir, 2014-2020 yılları arasında Gazelle Otel’de iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını söyledi.

        Grand Kartal Otel’de iş güvenliğiyle ilgili hiçbir zaman tespitte bulunmadığını savunan Demir, Gazelle Otel’de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimler yaptığını, bunların geçerliliğinin de 3 yıl olduğunu kaydetti.

        Demir, Grand Kartal Otel’e iş güvenliği uzmanı sıfatıyla hiçbir zaman gitmediğini öne sürerek, "Ben hiçbir şekilde Grand Kartal Otel’de bulunmadım. Tüm eğitimlerimi Gazelle Otel’de verdim. Bir tek gün bile Grand Kartal’dan sigortam yatmamıştır.” dedi.

        Mahkeme Başkanının, "Grand Kartal Otel isimli işletmede sadece 1 kere görevlendirildim. Risk değerlendirmesi amacıyla gittim." şeklindeki savcılık ifadesini sorması üzerine Demir, "Gazelle Otel’de risk değerlendirme çalışmalarına katıldım. Grand Kartal’la ilgili hiçbir işin içinde bulunmadım." yanıtını verdi.

        Ara verilen duruşma, otelin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın savunmasıyla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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