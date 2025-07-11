Kocaeli'de tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı.
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaraladığı iddiasıyla olay yerinde gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta dün Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B'yi göğsünden bıçaklamış, Y.G. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.
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