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        Kocaeli'de tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:12
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        Kocaeli'de tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı.

        Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaraladığı iddiasıyla olay yerinde gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta dün Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B'yi göğsünden bıçaklamış, Y.G. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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