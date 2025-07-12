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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu'nda pasta şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:43
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu'nda pasta şenliği düzenlendi.

        Gönül Elçileri Kulübü ile Anı Elinde Tutanlar Topluluğunun desteğiyle ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz'ın koordinatörlüğünde düzenlenen 'Pasta Şenliği', Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasından gelen çocuklarla üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

        Etkinlik boyunca çocuklar, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde şef Mahmut Okutucu ve Ahmet Kalay eşliğinde hayal güçlerini yansıttıkları pastalar yaptı.

        Şenlikte, dokuz farklı gruptaki öğrenciler birbirinden güzel pastalar tasarladı.

        Etkinliğin koordinatörü Yavuzyılmaz, asıl amaçlarının sevgiyle üretmenin, birlikte zaman geçirmenin ve çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymak olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli adımlar olduğunu söyledi.

        - BBP Karamürsel İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı.

        BBP Karamürsel İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Adem Çeremen, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı İsa Bat ve partililer katıldı.

        Küpçü, kongrede yaptığı konuşmada, kent genelinde BBP rüzgarı estiğini belirterek, mevcut kadroyla Karamürsel Belediyesini önümüzdeki seçimlerde yönetmek istediklerini ifade etti.

        Büyük Birlik Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat ise Karamürsel'deki teşkilatı büyüterek geleceğe yönelik projelerle BBP belediyeciliğinin nasıl olacağını herkese göstermek istediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde 53 delegenin 50'sinin oyunu alan mevcut başkan Cem Onat yeniden başkanlığa seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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