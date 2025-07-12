Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu'nda pasta şenliği düzenlendi.

Gönül Elçileri Kulübü ile Anı Elinde Tutanlar Topluluğunun desteğiyle ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz'ın koordinatörlüğünde düzenlenen 'Pasta Şenliği', Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasından gelen çocuklarla üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Etkinlik boyunca çocuklar, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde şef Mahmut Okutucu ve Ahmet Kalay eşliğinde hayal güçlerini yansıttıkları pastalar yaptı.

Şenlikte, dokuz farklı gruptaki öğrenciler birbirinden güzel pastalar tasarladı.

Etkinliğin koordinatörü Yavuzyılmaz, asıl amaçlarının sevgiyle üretmenin, birlikte zaman geçirmenin ve çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymak olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli adımlar olduğunu söyledi.

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