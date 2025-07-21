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        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan "Körfezray Metro Hattı Projesi" kapsamında zemin iyileştirme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:42
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        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan "Körfezray Metro Hattı Projesi" kapsamında zemin iyileştirme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26,85 kilometre uzunluğunda ve 18 istasyondan oluşan projenin ilk etabında zemin iyileştirme ve altyapı deplase çalışmaları devam ediyor.

        İstasyon bölgelerinde sürdürülen zemin iyileştirme faaliyetlerinde, çevrede oluşabilecek tozun vatandaşları olumsuz etkilememesi amacıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince düzenli sulama yapılıyor.

        Açıklamada, ilk etap zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından kazı işlemlerine başlanacağı ve projenin tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcuya hizmet verileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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