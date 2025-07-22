Kocaeli'de kompozit ürün fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde bulunan fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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