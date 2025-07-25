Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 14 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da ilçede çıkan kavgada T.K., F.K., S.K., S.K. ve Y.K'nin yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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