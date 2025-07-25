Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 14 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 14 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da ilçede çıkan kavgada T.K., F.K., S.K., S.K. ve Y.K'nin yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?

        Benzer Haberler

        Vali İlhami Aktaş'tan yaz Kur'an kursuna ziyaret
        Vali İlhami Aktaş'tan yaz Kur'an kursuna ziyaret
        Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu
        Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu
        Anadolu Otoyolu'nda otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1'i ağır, 7 yaralı
        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1'i ağır, 7 yaralı
        Otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı; 2 yaralı
        Otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı; 2 yaralı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı