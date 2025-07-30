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        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:21
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        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Diliskelesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede artan alevler, binanın 3. katındaki daireye de sirayet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle daire ile çatı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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