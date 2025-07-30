Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Diliskelesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede artan alevler, binanın 3. katındaki daireye de sirayet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle daire ile çatı kullanılamaz hale geldi.
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