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        Kocaeli'de 3'ü hariç plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:14
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        Kocaeli'de 3'ü hariç plajlarda denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Seyrek dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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