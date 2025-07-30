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        Gölcük ve İzmit arasına inşa edilecek metro hattının proje ihalesi yapıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçeleri arasına inşa edilecek metro hattının proje ihalesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:12
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        Gölcük ve İzmit arasına inşa edilecek metro hattının proje ihalesi yapıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçeleri arasına inşa edilecek metro hattının proje ihalesi gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve İzmit ilçeleri arasını 28 dakikaya düşürecek Güney Hafif Raylı Sistem Hattı'nın proje ihalesi yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin 2053 Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirilecek projenin ihalesine 3 istekli katıldı.

        21 kilometre olması planlanan hattın ihalesinde en düşük teklif 5 milyon 544 bin 988 lira olurken, en yüksek teklif 35 milyon 999 bin 415 lira oldu.

        İhale komisyonunun değerlendirmelerinin ardından ihaleyi kazanan yüklenici firma 120 gün içinde ön projeyi hazırlayacak.

        Kentteki trafik yoğunluğunu azaltması planlanan projenin yaklaşık 50 milyar liralık yatırımla gerçekleşmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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