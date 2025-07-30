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        Kocaeli'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:07
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        Kocaeli'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" ve "silahla yağma" suçlarından hakkında 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren arama kararı bulunan ve 12 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin lira adli para cezası bulunan M.A'nın (44) yerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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