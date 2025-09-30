"15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4 Ekim'de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlenecek "15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4-12 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Sekapark'ta bir kafede düzenlenen fuar tanıtım toplantısında, 2009 yılında başlayan kitap fuarı anlayışının tüm Türkiye'de yaygınlaştığını söyledi.

Fuarın festival tarzında, sadece kitapların değil, fikirlerin paylaşıldığı bir ortam olduğunu anlatan Baraçlı, "2024'te 1 milyon 23 bin 514 ziyaretçi, 530 yayınevi, 980 etkinlik ve 800 yazarla Türkiye'ye lider bir kitap fuarı olarak ziyaretçilere kapılarımızı açmış olduk. 'Mutlu şehir' sloganıyla kentin her kavramını bir noktada buluşturan etkinlik." diye konuştu.

Baraçlı, fuar öncesi birçok etkinliğin yapılacağını, fuarın ardından da farklı tarihte başka bir kitap etkinliği düşündüklerini bildirdi.