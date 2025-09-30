Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:30
        Kocaeli'de inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
        Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

        Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi’nde bir inşaatta çalışan M.Ş. (49), beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İzmit’teki özel bir hastaneye kaldırılan M.Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

