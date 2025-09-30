Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı

        Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

        Körfez temsilcisi, 16 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Kocaelispor, transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu.

        Kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.

        Ligde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

        Ligin son sırasında yer alan Körfez temsilcisi, 4 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

        Yeşil-siyahlı ekip, ikas Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Tuncer: Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için bir gelecek...
        Tuncer: Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için bir gelecek...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Kocaeli'de konuştu:
        Polis otosunun çarptığı Kadir Miraç öldü (2)
        Polis otosunun çarptığı Kadir Miraç öldü (2)
        Kocaeli'de 2 dilencinin üzerinden 6 bin 160 lira çıktı
        Kocaeli'de 2 dilencinin üzerinden 6 bin 160 lira çıktı
        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli Üniversitesinde güneşi takip eden panellerle mühendislik fakültesin...
        Kocaeli Üniversitesinde güneşi takip eden panellerle mühendislik fakültesin...