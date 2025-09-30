Kocaelispor, Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı

Yeşil-siyahlı ekip, ikas Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Körfez temsilcisi, 16 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Kocaelispor, transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu.

