GÜNCELLEME - Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, bir patlama ve yangın olmadığını belirterek bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında çalışan Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

