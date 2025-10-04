Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kocaeli
Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Keita, Petkovic, Show, Haidara, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Rivas
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic, Legowski, Ampem, Seslar
Sarı kart: Dk. 17 Selçuk İnan (Kocaelispor Teknik Direktörü)
KOCAELİ
