Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Kocaeli

        Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

        Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Keita, Petkovic, Show, Haidara, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Rivas

        ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic, Legowski, Ampem, Seslar

        Sarı kart: Dk. 17 Selçuk İnan (Kocaelispor Teknik Direktörü)

        KOCAELİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Petrokimya tesisinde patlama: 2 ölü (2)
        Petrokimya tesisinde patlama: 2 ölü (2)
        15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
        15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
        Kocaeli'de teknoloji destekli tedavilerin uygulandığı merkez diyabetli çocu...
        Kocaeli'de teknoloji destekli tedavilerin uygulandığı merkez diyabetli çocu...
        Petrokimya tesisinde patlama: 2 ölü
        Petrokimya tesisinde patlama: 2 ölü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
        Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
        Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü