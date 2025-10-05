Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Kocaelispor'a tebrik

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Kocaelispor'u tebrik ederek, stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattının test sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan 3 puanın çok kıymetli olduğunu belirterek, Kocaelispor'u gönülden tebrik ettiğini bildirdi.

Paylaşımında, "Eyüpspor galibiyeti, 16 yıl aradan sonra döndüğümüz Süper Lig'de nice puanların ve zaferlerin habercisi olsun. Bu güzel başlangıç, camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun." ifadesine yer veren Büyükakın, Alikahya Mahallesi'nde Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı sağlayacak tramvay hattının test sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Büyükakın, "Madem ilk galibiyetimizi aldık, bu mutluluğu bir de müjdeyle taçlandıralım. Geldik, stadyumdayız! Alikahya Stadyum tramvay hattımızın enerji testlerini başarıyla tamamladık, hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.