        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Genç milli güreşçiler, Balkan Şampiyonası'nda "tulum çıkarmak" istiyor

        15 Yaş Altı Serbest Stil Güreş Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan tüm sıkletlerde madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:32
        Genç milli güreşçiler, Balkan Şampiyonası'nda "tulum çıkarmak" istiyor
        15 Yaş Altı Serbest Stil Güreş Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan tüm sıkletlerde madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZSEM) Tesisleri'nde çalışmalarını tamamlayan milli takım, 7-12 Ekim tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek şampiyonada mindere çıkacak.

        Milli takım antrenörü Müren Mutlu, AA muhabirine, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Balkan Şampiyonası'nda 15, 17 ve 20 yaş altı kategorisinde kalabalık bir kafileyle Türkiye'yi temsil edeceklerini belirten Mutlu, "İnşallah altın madalyalarla ülkemize döneceğiz. 15 yaş altı kategorisinde kadın ve erkek sporcularımızla grekoromen ve serbest stilde 60 sporcuyla orada olacağız. 17 ve 20 yaş altında da aynı şekilde geniş katılım sağlayacağız. Büyük ihtimalle ülkemize her kulvarda altın madalya ve kupalar getireceğiz." diye konuştu.

        Mutlu, altyapı için turnuvanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Federasyon Başkanımız da bize çok yardımcı oldu. Şampiyonada da tek hedefimiz altın madalya. Şampiyonaya katılan diğer ülkeler de çok güçlü ülkeler. Bizim gibi diğer ülkeler de turnuvaya önem veriyor ama kazanan biz olacağız her zaman." ifadesini kullandı.

        Altyapıda potansiyeli yüksek sporcuların olduğunu dile getiren Mutlu, "Samsunlu Hamza Çiçek var. Canik Belediyesinin kadrosunda ve çok kaliteli bir sporcu. 2028 ile 2032 yıllarında düzenlenecek olimpiyatlarda madalya beklediğimiz bir arkadaşımız. Taha Öztürk kardeşimiz var 14 yaşında, ilk defa deneyeceğiz. O da çok kaliteli bir sporcumuz. Taha da gelecek yıllarda düzenlenecek olimpiyat oyunlarında madalya alabileceğimiz bir arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Milli güreşçiler başarıya odaklandı

        75 kiloda serbest stilde mindere çıkacak milli güreşçi Hamza Çiçek de şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Altın madalya için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Çiçek, "Çok mutluyum, Türkiye'de buralara gelemeyen bir sürü arkadaşımız var ama bizler buradayız. İleride daha iyi bir sporcu olabilmemiz için çok iyi bir fırsat. Avrupa ve dünya şampiyonu olup daha sonra olimpiyatlarda güreşmek hayalim. İnşallah şampiyon olurum. Çok çalıştık Balkan Şampiyonası için. Bir sürü iyi arkadaşımız var." diye konuştu.

        Milli güreşçi Metin Şahin ise, "Teknik yönden ilerliyoruz ayrıca kondisyon, hızlılık gibi çalışmalar da yapıyoruz ama tekniğe daha çok ağırlık veriyoruz. Şampiyonaya kadar çok iyi çalıştık ve hocalarımla iyi antrenmanlar yaptık. İnşallah bizden de şampiyonlar çıkar. Türkiye adına güreşeceğiz, her zaman bayrağımı dalgalandırmak isterim. İstiklal Marşı'mızı altın madalya eşliğinde okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

