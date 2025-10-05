Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kocaeli'de söyleşiye katıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Giriş: 05.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:43
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kocaeli'de söyleşiye katıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen fuar, ikinci gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti.

        Fuarda düzenlenen "Yara Açan Değil, Yara Saran Olmak" isimli söyleşiye katılan Yenişehirlioğlu, uzun zamandır "insanın ihyası" üzerine düşündüğünü söyledi.

        Yenişehirlioğlu, insanoğlunun bilgiye sahip olmadığı takdirde sebep sonuç ilişkilerini ve analitik düşünceyi kurgulamayı bilemeyeceğini ifade etti.

        İnsanoğlunun yaratılış gayesi gereği bulunduğu pozisyondan daha yukarı çıkabilmesi için bilgiye ihtiyacı olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Yukarıya çıkma hadisesi metaforik bir anlatım biçimi. Yükseldiğinizde daha vizyoner görürsünüz. Bakış açınız daha genişler, perspektifiniz büyür. Alt kademedeki bir insanın salona bakmasıyla balkondaki birinin salona bakması arasında fark vardır. Çatıdan şehre baktığınızda ve daha da yukarıya uçaktan baktığınızda başka şeyler görürsünüz. Yani yükselme metaforunu bundan kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yenişehirlioğlu, insanoğlunun ihya olabilmesi için bilgiye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sonsuz bir evrenin içinde bu bilgiyi elde etmenin, duyularla veya akılla elde edilebilecek bir mefhum olmadığını, bunun sonucunda da insanın kendini ve çevresini nasıl tanıyacağı sorusunun ortaya çıktığını anlattı.

        İnsanın sadece yemek, içmek ve ölmek için yaratılmış bir varlık olmadığına işaret eden Yenişehirlioğlu, "Başka derinlikleri, başka boyutları var. Yaratılırken bu kapasitede yaratılmış ama kendi kapasitesini fark etmesi için o şubeleri, o kapıları, o boyutları açması gerekiyor. Aslında o kapasite insanoğlunda var. Öyle kurgulanmış, öyle yaratılmış. Yani adeta bir yazılım gibi düşünün. Allah 'ol' demiş ve insanoğlu olmuş." diye konuştu.

        Yenişehirlioğlu, insanın, kayanın içine saklanmış cevhere benzediğini ve kayanın kırılıp cevherin dışarı çıkarılması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu cevheri çıkarmak, taşı yontmak, kırmak da bilgiyle alakalı. Bilgi sahibi olmazsanız içinizdeki cevheri çıkaramıyorsunuz. İnsanoğlu ihya olmuyor, genişlemiyor, boyut kazanamıyor, kalibresi artmıyor. Bu bir seçim. İnsanoğlunun seçimi. Bu bir tercih. İster öyle yaşarsınız, ister öbür türlü yaşarsınız. Ama insanoğlu böyle durağan yaşayan bir canlı da değil. Arıyor, soruyor, keşfetmek istiyor. Kendini keşfetmek istiyor. Kendinden yola çıkarak insanoğlunu keşfetmek istiyor ve içinde bulunduğu kainatı keşfetmek istiyor. Zaten bütün gelişmeler bunun üzerine kurulu. Buradan baktığımız zaman evet insanoğlunun ihyasını, gelişimini artıracak şey, bilgi. Bilgi sahibi olmadan olmuyorsunuz, olamıyorsunuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

