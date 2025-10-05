Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

