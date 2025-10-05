Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:35 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:35
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

